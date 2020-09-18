Известная певица Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным трогательно поздравили детей

Пара постоянно находится в центре обсуждений и сплетен, однако сами артисты их никак не комментируют. Они заняты воспитанием своих деток. 18 сентября 2013 года Максим Галкин и Алла Пугачева стали родителями. Причем пара скрывала новость о пополнении до последнего момент от знакомых и родственников.

Благодаря криогенной заморозке яйцеклеток певицы, суррогатная мать смогла выносить детей звезд. Лиза и Гарри появились на свет в одной из клиник США. Сегодня дети как раз празднуют свое семилетие.

По этому поводу родители решили заснять семейное видео. Стоит отметить, что на фоне слухов о разводе каждое видео пары поддается бурному обсуждению. Максиму приписывают измены и новых любовниц, в то время как постаревшую артистку критикуют за очередную пластику лица и похудение.

На видео же видно, что пара на самом деле счастлива и вполне хорошо себя чувствует в объятиях друг друга. Поклонники тут же присоединились под видео, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, к поздравлениям звезд:

«С днём рождения детки 💖💖💖💖Добрые ,воспитанные счастья вам и родителям. 🌹🌹🌹», «Замечательные! Так держать!!!!», «С днем рождения тебя Гарри и тебя Лизок! 🤝🏻 💋 🙏», «Пусть будут счастливы👏», «Счастья и здоровья вам всем🤗😍Прекрасные дети😍❤️», «В добрый путь 👏👏👏❤️».

Мы также писали, что Максим Галкин показал кадр из повседневной жизни со своей супругой Аллой Пугачевой после слухов о разводе. Видео артист снял в салоне автомобиля и обнародовал в своем Intagram-аккаунте. На нем можно увидеть Аллу Пугачеву, вместе с которой они едут куда-то по делам.

«Ну говори что-нибудь», - начала беседу Алла Борисовна.

«А что я должен сказать?», - отвечает ей Галкин.

«Мы едем, едем едем в далекие края, хорошие соседи», - пропела известную песенку Примадонна, а затем стала весело смеяться.

«Короче, всем привет», - говорят после паузы знаменитости.

Как известно, Максим Галкин и Алла Пугачева состоят в браке уже почти 20 лет. У них родились двое замечательных детей - Лиза и Гарри. Но при этом Максим продолжает активно развивать свою карьеру артиста. Пользователи сети мгновенно принялись комментировать увиденное.

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