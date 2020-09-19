Снимок детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина растрогал сеть

Новое фото появилось на фан-странице Лизы Галкиной в Инстаграм, передает Politeka.net.

На нем 7-летняя Лиза в школьной форме позирует в обнимку со своим братиком Гарри. По всей видимости, фотография сделана в школе.

Как известно, двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина в этом году пошли в первый класс.

Брат и сестра учатся в частной подмосковной гимназии на Рублево-Успенском шоссе, неподалеку от деревни Грязь, где живет семейство.

Примадонна и ее супруг ими очень гордятся, а сами дети по полярности не отстают от своих звездных родителей.

«Первоклассники», - лаконично подписан снимок.

Пользователи сети не прошли мимо и принялись с восторгом комментировать увиденное. Многие пожелали Лизе и Гарри хорошо учится и приносить домой только хорошие оценки.

«Какие же красивые детки!!😘🤗🤗», «Лапулечки! Дай Бог им здоровья, счастья.😘 С днём рождения!!!», «Умницы и красавцы!!! Побольше пятерок!!!», «Такие милые», «Какие они дружные такое добро от них. Повзрослели и такие серьезные. Счастья вам. Пусть ваша жизнь будет яркой и жизнерадостной. Удачи вам❤️», - растрогались в сети.

До этого мы писали, что в сети неоднозначную реакцию вызвали фото Примадонны и шестилетней Лизы. На коллаже совместили снимок самой Аллы Борисовны в молодости и недавний кадр ее дочери в школьном наряде.

Мнения пользователей социальной сети разделились, ведь многие заметили сходства, а некоторые же считают, что певица и ее наследница совершенно разные и могут даже не быть кровными родственниками.

Напомним, тайна близнецов Пугачевой и Галкина: "Лиза похожа на свою маму, которую...".

Как сообщала Politeka, дети Пугачевой и Галкина счастливо прижались к дочери Орбакайте.

Также Politeka писала, что дочь Галкина и Пугачевой восхитила видом в школьном наряде, редкий кадр: "Повзрослела Лизонька".