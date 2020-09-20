Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, поділилася новим фото.

На своїй сторінці в Instagram пишногруда красуня опублікувала спільний знімок з ведучим Improv Live Show на Новому каналі Володимиром Шумко, передає Politeka.net.

Для такої зустрічі Міла вибрала довгу світлу сукню в підлогу з традиційним декольте, яке підкреслювало видатні форми українки.

У коментарях шанувальники не поскупилися на компліменти:

"Яке у вас платтячко витончене, дуже вам йде до лиця❤️", "красуня❤️ як завжди виглядаєш незрівнянно красиво👍", "ви просто чудово виглядаєте, дуже гарний образ😀", "ти просто шикарна 🔥 🔥 фотка вогонь🔥 🔥 🔥", "супер шикарна симпотяжка", "🤗 🤗 🤗 наша красуня Міла!!! Ви як завжди на висоті😍 🌹 🌹 🌹", "прекрасне фото, ви чудово виглядаєте разом😊", "Міла, ти красуня, справжня українська гарна дівчина🔥 🔥 🔥!!!".

Раніше ми писали, що Кузнєцова вирішила взяти участь у популярному флешмобі, в ході якого потрібно повернути телефон на 360 градусів, стоячи при цьому перед дзеркалом.

При цьому Кузнєцова вибрала для участі екстремальний купальник, який ледь витримував вагу її значних "бомб". Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

Нагадаємо, українка з 13-м розміром обтягнула бюст мотузочками, ефектний ракурс.

А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром похвалилася багатством в екстремальному купальнику.

Також Politeka повідомляла, що українка з 13-м розміром засоромила своїм бюстом королеву Єлизавету II.