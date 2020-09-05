Украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, похвасталась гордостью в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ура! Моречко🙏🤗 как всегда не спала перед вылетом, прилетела уставшая и сразу в море, вода просто чай☕ Всё послеобеденное время провела купаясь в красном море) даже сфотографироваться забыла)) вспомнила только когда солнце 🌞 село)) наверное это и есть счастье - не думаеть ни о чем, забыть про косметику, про заботы и просто кайфовать», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном кадре Кузнецова позирует в откровенном купальнике и без макияжа, оголив до невозможности роскошные изгибы.

До этого мы рассказывали, что модель Мила Кузнецова, прославившаяся как украинка с самой большой натуральной грудью, удивила неожиданным преображением своего бюста

На видео собраны фотографии модели в разных образах. Единственное что остается неизменным на всех снимках, так это наряды с глубоким декольте, которые позволяют Кузнецовой продемонстрировать свое главное достоинство. Примечательно, что среди снимков есть и кадр, на котором ее награждают титулом «Самая большая грудь Украины».

При этом в конце видео зрителей ждет небольшой сюрприз. На отредактированном кадре модель решила «добавить» себе еще одну грудь.

Напомним, кружевное декольте еле выдержало: украинка с 13-м размером бюста показала свою гордость.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером подразнила пышными формами в экстремальном декольте.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером бюста продемонстрировала свое декольте нараспашку.