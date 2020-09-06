Известная модель Мила Кузнецова, у которой 13-й размер бюста, показала себя в необычном виде

На фото Мила позирует в красном купальнике на веревочках. Остальную часть наряда не видно, красотка сидела в кресле. Волосы у девушки были распущенными, а Кузнецова смотрела в объектив камеры. Звезда себя сняла сверху, поэтому можно увидеть огромный бюст, почти не прикрытый. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Взгляд не оторвать, королевский вид"

Сообщалось, что украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, похвасталась гордостью в купальнике.

«Ура! Моречко🙏🤗 как всегда не спала перед вылетом, прилетела уставшая и сразу в море, вода просто чай☕ Всё послеобеденное время провела купаясь в красном море) даже сфотографироваться забыла)) вспомнила только когда солнце 🌞 село)) наверное это и есть счастье - не думаеть ни о чем, забыть про косметику, про заботы и просто кайфовать», - говорится в сообщении.

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Блондинка с шикарной грудью регулярно хвастается своими достоинствами перед подписчиками в Инстаграм, которых уже насчитывается 169 тысяч человек.

На одном из последних снимков модель предстала возле воды в спасательном жилете. Прелести настолько большие, что приспособление просто не застегивалось.

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