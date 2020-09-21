Відома українська співачка Тіна Кароль показалася на знімальному майданчику

На кадрах красуня стояла в спідниці кремового кольору, топі і піджаку. Тіна ледве вмістила свій пишний бюст в таку обтягуючу тканину. Кароль доповнила образ яскравою зачіскою і макіяжем. У ролику зірка поправляла око, мабуть, щось потрапило в нього. Поруч можна побачити невідомого красеня, який частково потрапив в кадр. Судячи з фону, співачка перебувала на знімальному майданчику. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "Чарівна".

Повідомлялося, що популярна українська співачка Тіна Кароль відверто заговорила про своє особисте життя.

У розмові Тіна відкрилася, заявивши, що вважає себе молодою і сподівається знайти свою пристань. Більш того, Кароль зізналася, що хоче ще одну дитину. Співачка щиро мріє про доньку. На її думку, потрібно відкритися цьому бажанню.

Повідомлялося, що Тіна Кароль презентувала новий музичний альбом "знайти своїх".

"Знайти своїх-це щастя, втратити — випробування. Але набуття "своїх» можливе тільки тоді, коли перестаєш Шукати", - йдеться в підписі до ролика.

Артистка презентувала новий музичний альбом"знайти своїх".

Нагадавши, Кароль обтягнулася шкірою і вразила всіх на "Алеї зірок" у Києві

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