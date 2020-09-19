Популярная украинская певица Тина Кароль презентовала новые песни из альбома "Найти своих"

В этом году Тина Кароль отмечает 15-летие своей песенной карьеры. По этому поводу звезда 18-го сентября выпустила новый альбом и презентовала необычный клип-трилогию "Найти своих", состоящий из трех заглавных песен одноименного нового альбома. Одну из песен «Лодочка» Тина исполнила в эфире телеканала «1+1» и удивила появлением в новом образе.

Артистка примерила стильное кожаное платье вишневого оттенка с молнией на груди и тоненьких бретельках. Смелое декольте певицы тут же привлекло внимание к себе. В Инстаграм телеканала также решили устроить тематический конкурс по поводу презентации новых работ.

Отметим, возле Тины можно также заметить скульптуру от украинского скульптора Владимира Цисарыка. Автор решилизобразить певицу в образе сильфа, стоящей на земле на двух хрупких перьях своих крыльев.

«Тина Кароль — единственная певица, которая является одновременно и творцом, и музой», — сказал автор, отмечая уникальность данной работы.

Отметим, в самой трилогии Тина предстала в образе героини, которой люди доверили сокровенные секреты своих душ. Для одних Тина была спасительницей, а другим выносила справедливый приговор.

Напомним, мы также писали, что звезда презентовала новый музыкальный альбом "Найти своих". На странице звезды в Инстаграм появилось яркое видео.

«Найти своих — это счастье, потерять — испытание. Но обретение «своих» возможно только тогда, когда перестаешь искать», - говорится в подписи к ролику.

В клипе Кароль предстала в наряде от дизайнера David Koma. Это костюм в коричневых тонах с длинными перчатками, украшенными камнями. В ролике показано, как Тина Кароль идет по перилам моста, а затем падает вниз.

Фрагмент видео просто ошеломил фолловеров звезды.

«Это космос», «Малышка, это было круто», «Это очень сильно! трогательно! красиво! Спасибо Тебе за творчество! Гений в своём деле», "До мурашек", «Это космос🔥🔥🔥... Восхищаюсь всей душой♥️♥️♥️», «Спасибо за это искусство, сказочная львица🗝️🥰🥰🥰 Погрузили в какую-то особенную атмосферу и попали в самое 💗💗💗», - пишут в комментариях.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте.

Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".

Также Politeka писала, что Тина Кароль в наряде искусительницы соблазнила размерами, украинцы оценили: «Эмоции зашкаливают!».