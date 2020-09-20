Популярная украинская певица Тина Кароль предстала в новом образе во время презентации новой песни "Лодочка"

Всего день назад известная артистка анонсировала долгожданный музыкальный альбом «Найти своих». Специально по этому поводу звезда презентовала также клип-трилогию с одноименным названием (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Чтобы подвести некий итог своего творческого пути, Тина представляет данный альбом, как нечто особенное. В этом году Кароль празднует 15-летие своей музыкальной карьеры, поэтому она решила основательно подготовиться.

В трилогию вошли песни из нового альбома: Найти своих, Лодочка, Небо. Режиссером клипа стал Стас Морозов. Сегодня Тина представила в разделе Стори в Инстаграм, как готовится показать одну из песен – Лодочку. Артистка надела по такому случаю необычное кожаное платье насыщенного бордового оттенка со специальными перчатками в тон наряду.

Из-за обтягивающей и тесной ткани наряда можно также заметить животик знаменитости, не совсем удачно подчеркнутый. Впрочем, артистка выглядела свежо и стильно, что могли заметить фанаты. Новый и дерзкий образ Тина показала в утреннем шоу для украинского телеканала.

«Найти своих — это счастье, потерять — испытание. Но обретение „своих“ возможно только тогда, когда перестаешь искать», — также отметила Тина.

Ранее мы также писали, что Тина является популярной моделью для лучших фотографов Украины. На фан аккаунтах знаменитости очень часто появляются кадры с ее ранних фотосессий. К примеру, не так давно был опубликован кард, сделанный специально для журнала Harper’s BAZAAR.

Фотографу Юлии Горбаченко певица позировала в необычной образе – без белья и прикрывшись одним лишь зеленым пальто. Полная версия стильного фото поразила фанатов. Отметим, также для издания Тина рассказала о себе и карьере.

«Если мужчина – опора, то да – с таким обретаешь еще большую силу, но если он обуза – теряешь себя. Жизнь с мужчиной-"якорем" невыносима. Прощай, игра! Прощай, молодость! Это касается и женщин. Партнеры должны вдохновлять друг друга, а не обрезать крылья, как бы банально это сейчас ни прозвучало. Для чего нужен мужчина? Чтобы направлять женщину, но не управлять ею. Для здоровья – психологического и физического,» - отметила также Тина в интервью.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте.

Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".

Также Politeka писала, что Тина Кароль в наряде искусительницы соблазнила размерами, украинцы оценили: «Эмоции зашкаливают!».