Известная украинская певица Тина Кароль показалась на съемочной площадке

На кадрах красотка стояла в юбке кремового цвета, топе и пиджаке. Тина еле вместила свой пышный бюст в такую обтягивающую ткань. Кароль дополнила образ яркой прической и макияжем. В ролике звезда поправляла глаз, видимо, что-то попало в него. Рядом можно увидеть неизвестного красавчика, который частично попал в кадр. Судя по фону, певица находилась на съемочной площадке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Волшебная".

Сообщалось, что популярная украинская певица Тина Кароль откровенно заговорила о своей личной жизни.

В разговоре Тина открылась, заявив, что считает себя молодой и надеется найти свою пристань. Более того, Кароль призналась, что хочет еще одного ребенка. Певица искренне мечтает о дочке. По ее мнению, нужно открыться этому желанию.

Сообщалось, что Тина Кароль презентовала новый музыкальный альбом "Найти своих".

«Найти своих — это счастье, потерять — испытание. Но обретение «своих» возможно только тогда, когда перестаешь искать», - говорится в подписи к ролику.

Артистка презентовала новый музыкальный альбом "Найти своих".

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