Тина Кароль и Дан Балан отпраздновали небольшую победу своего совместного творчества

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек парочки опубликовали отрывок из их совместного клипа на песню «Помнишь». Как известно, это была вторая совместная песня артистов, которым на протяжение длительного времени приписывали роман.

дан балан, тина кароль

«Песня Дана Балана и Тины Кароль - "Помнишь" на #YouTube набрала более 10 млн просмотров. Поздравляем Дана и Тину», - подписали ролик авторы канала.

Как известно, молдавский певец Дан Балан стал судьей 9 сезона шоу «Голос країни». Практически сразу ему стали приписывать роман с Тиной Кароль, с которой он флиртовал во время шоу. Звезды всячески подогревали интерес к своим персонам. В сети появилось множество фан-клубов звездной парочки, которые мечтали о том, чтобы артисты были вместе.

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Ранее мы писали, что Тина Кароль накануне премьеры своего нового клипа появилась в образе ангела. Артистка позировала для фото в белом пиджаке и с крыльями. Судя по глубокому декольте, под пиджаком у Тины не было белья. Впрочем, этим поклонников Кароль не удивишь, ведь артистка известна своими горячими образами.

Как известно, на днях у Кароль выйдет новый студийный альбом.

Напомним, что Тина Кароль откровенно поведала о своем любимом мужчине и назвала его имя: "Вытащил из всех бед".

Как сообщала Politeka, падение с моста Тины Кароль ошеломило украинцев, появилось видео: "До мурашек".

Также Politeka писала, что разгоряченная Кароль в прозрачных колготках показала главное: "Офигеть не встать".