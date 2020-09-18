Тина Кароль и Дан Балан отпраздновали небольшую победу своего совместного творчества

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек парочки опубликовали отрывок из их совместного клипа на песню «Помнишь». Как известно, это была вторая совместная песня артистов, которым на протяжение длительного времени приписывали роман.

«Песня Дана Балана и Тины Кароль - "Помнишь" на #YouTube набрала более 10 млн просмотров. Поздравляем Дана и Тину», - подписали ролик авторы канала.

Как известно, молдавский певец Дан Балан стал судьей 9 сезона шоу «Голос країни». Практически сразу ему стали приписывать роман с Тиной Кароль, с которой он флиртовал во время шоу. Звезды всячески подогревали интерес к своим персонам. В сети появилось множество фан-клубов звездной парочки, которые мечтали о том, чтобы артисты были вместе.

Ранее мы писали, что Тина Кароль накануне премьеры своего нового клипа появилась в образе ангела. Артистка позировала для фото в белом пиджаке и с крыльями. Судя по глубокому декольте, под пиджаком у Тины не было белья. Впрочем, этим поклонников Кароль не удивишь, ведь артистка известна своими горячими образами.

Как известно, на днях у Кароль выйдет новый студийный альбом.

Напомним, что Тина Кароль откровенно поведала о своем любимом мужчине и назвала его имя: "Вытащил из всех бед".

Как сообщала Politeka, падение с моста Тины Кароль ошеломило украинцев, появилось видео: "До мурашек".

Также Politeka писала, что разгоряченная Кароль в прозрачных колготках показала главное: "Офигеть не встать".