Популярная украинская певица Тина Кароль получила именную звезду в центре Киева

Вчера вечером популярная артистка наконец-то получила звезду в центре Киева на "Площади звезд". Появилась именная звезда артистки по случаю 15-летия музыкальной карьеры звезды и ее презентации трилогии «Найти своих». Церемония открытия состоялась 19 сентября.

На торжественном событии Кароль появилась в стильном бежевом пиджаке и такого же оттенка кожаном платье.

«Заслуга, что эта звезда здесь — заслуга моей семьи, команды и самое главное, фан-клуба "ФанТина"! Если не было бы вас, у меня не было бы смысла. Почему, зачем, для кого? Это для вас. В этом моя главная цель — вдохновлять», - рассказала звезда во время награждения.

Вот как реагируют фанаты:

«Наша гордость 🙈❤️», «поздравляю, красота ❤️» «Поздравляю 🥳 💙достойна!», «♥️ Тин, очень красивый вы котёнок!», «Теперь ты звезда на полу .под ногами», «Лайкос от Дана ждём 🚀😃», «Более чем достойна!», «Заслужено!❤️», «Наша Тина самая лучшая 💕💕💕», «Поздравляю! Заслужено 😍❤️», «Поздравляю Вас! Вы очень светлая , лучезарная, нежная. ❤️❤️❤️ Не сиди на полу, дорогая, замерзнешь!», «Наша эмоциональная девочка❤️».

Ранее известная артистка анонсировала долгожданный музыкальный альбом «Найти своих». Специально по этому поводу звезда презентовала также клип-трилогию с одноименным названием.

Чтобы подвести некий итог своего творческого пути, Тина представляет данный альбом, как нечто особенное. В этом году Кароль празднует 15-летие своей музыкальной карьеры, поэтому она решила основательно подготовиться.

В трилогию вошли песни из нового альбома: Найти своих, Лодочка, Небо. Режиссером клипа стал Стас Морозов. Сегодня Тина представила в разделе Стори в Инстаграм, как готовится показать одну из песен – Лодочку. Артистка надела по такому случаю необычное кожаное платье насыщенного бордового оттенка со специальными перчатками в тон наряду.

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