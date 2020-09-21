Відома балерина Анастасія Волочкова показала себе в "звичній" позі

На фото Волочкова показала себе в спортзалі в спортивній блакитній формі. Зірка виявилося ногами до стелі і звично показала шпагат, розсунувши їх в різні боки. Кадр вийшов ефектним, але досить звичайним для самої Анастасії. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "О, Боже".

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"Потехе-время, работе-час"🩰😂🔥 После позитивнейшей вчерашней тусовки в кругу творческих людей я уже с утра в моем балетном зале занималась и репетировала.😊🩰🦢 Я так люблю жить на позитиве!🙏😊 Радоваться каждому мгновению жизни и самым прекрасным ее событиям.🙏 Я люблю веселых и добропорядочных людей, люблю проводить время так, как мне подсказывает душа, люблю радоваться любым приятным нюансам и поступкам красивым по отношению ко мне. Я люблю и любима.❤️🔥 Мне нравится кураж и позитив.👍😂 Но, самые главные качества моей жизни-это Дисциплина и Профессионализм!👍💪🩰 Повторю, что помимо двух священных ипостасей моей жизни-сцены и балетного зала, я могу делать всё, что я хочу и что могу себе позволить. Но уже на протяжении 35-ти лет я каждый день в балетном зале. И сегодня тоже с утра поддерживаю форму физическим трудом. А Вы? Поддерживаете свою?😉 Конечно, чесать ногами тяжелее, чем злыми языками.😊 Истинных всем благ.🙏😊🦢🩰 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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"Після позитивної вчорашньої тусовки в колі творчих людей я вже з ранку в моєму балетному залі займалася і репетирувала. Я так люблю жити на позитиві! Радіти кожній миті життя і найпрекраснішим її подіям", - написала Волочкова.

Ми писали, що екс-чоловік скандальної балерини Анастасії Волочкової, Ігор Вдовін, вибрав собі нову дружину.

Кілька років тому у чоловіка почався роман з журналісткою, яка виявилася на 23 роки молодшою за нього. Варто відзначити, що Олена Ніколаєва добре спілкувалася з дочкою Волочкової - Аріадною.

На знімках телеведуча відображена в машині з обручкою на пальці.

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