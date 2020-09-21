Відома балерина Анастасія Волочкова показала себе в "звичній" позі
На фото Волочкова показала себе в спортзалі в спортивній блакитній формі. Зірка виявилося ногами до стелі і звично показала шпагат, розсунувши їх в різні боки. Кадр вийшов ефектним, але досить звичайним для самої Анастасії. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "О, Боже".
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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала витівкою після бурхливої ночі з Джигурдою.
"Після позитивної вчорашньої тусовки в колі творчих людей я вже з ранку в моєму балетному залі займалася і репетирувала. Я так люблю жити на позитиві! Радіти кожній миті життя і найпрекраснішим її подіям", - написала Волочкова.
Ми писали, що екс-чоловік скандальної балерини Анастасії Волочкової, Ігор Вдовін, вибрав собі нову дружину.
Кілька років тому у чоловіка почався роман з журналісткою, яка виявилася на 23 роки молодшою за нього. Варто відзначити, що Олена Ніколаєва добре спілкувалася з дочкою Волочкової - Аріадною.
На знімках телеведуча відображена в машині з обручкою на пальці.
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