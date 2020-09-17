Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поразила выходкой в присутствии пары, которая пришла к ней в гости

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«У меня в гостях мои замечательные друзья создатели моей кованой веранды и вообще талантливые и добропорядочные люди. Юленька и ее супруг Дима. Такой душевный вечер», - говорится в сообщении.

Обратим внимание что на первом снимке Волочкова позирует рядом с Юлией, к которой близко прижалась. При этом для снимка знаменитость выбрала спортивные штаны и кофту, которую приоткрыла до неприличия.

На другой фотографии Волочкова позирует в мини-платье, демонстрируя идеальные ноги в веранде. Комментарии при этом балерина оставила закрытыми, поскольку пользователи сети обвиняют ее в двуличии.

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На фото Анастасия сидела в коротеньком голубом платье. Волочкова расположилась на диване, сняв обувь. Звезда демонстрировала свои длинные ноги, которые не были ничем прикрыты. Балерина полностью забралась на диван, а сама смотрела в камеру.

Фанаты поставили только тысячу лайков и не писали комментарии. Все из-за того, что Волочкова не любит критику и закрыла их, но так и хочется сказать: "Неожиданно".

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