Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поразила выходкой в присутствии пары, которая пришла к ней в гости
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«У меня в гостях мои замечательные друзья создатели моей кованой веранды и вообще талантливые и добропорядочные люди. Юленька и ее супруг Дима. Такой душевный вечер», - говорится в сообщении.
Обратим внимание что на первом снимке Волочкова позирует рядом с Юлией, к которой близко прижалась. При этом для снимка знаменитость выбрала спортивные штаны и кофту, которую приоткрыла до неприличия.
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На другой фотографии Волочкова позирует в мини-платье, демонстрируя идеальные ноги в веранде. Комментарии при этом балерина оставила закрытыми, поскольку пользователи сети обвиняют ее в двуличии.
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На фото Анастасия сидела в коротеньком голубом платье. Волочкова расположилась на диване, сняв обувь. Звезда демонстрировала свои длинные ноги, которые не были ничем прикрыты. Балерина полностью забралась на диван, а сама смотрела в камеру.
Фанаты поставили только тысячу лайков и не писали комментарии. Все из-за того, что Волочкова не любит критику и закрыла их, но так и хочется сказать: "Неожиданно".
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