Телеглядачі божеволіють в очікуванні сьомого, останнього, сезону серіалу "Свати", особливо сумуючи за однією з головних героїнь - Валюхою Будько у виконанні актриси Тетяни Кравченко

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці Кравченко в Instagram опублікували унікальний знімок зі зйомок телешоу. У кадрі актриса постала поруч з колегою по майданчику Людмилою Артем'євою, яка виконала роль бабусі Олі, в оточенні "кіношних" фахівців.

В очі кидається величезний пес породи вівчарка, що сидить на передньому плані. Волохатий звір практично повністю затьмарив собою Артем'єву. Кравченко ж вдалося його трохи потріпати за спину.

"А ви теж чекаєте Свати ❤️", - підписано фото.

Користувачі кинулися коментувати побачене, висловлюючи своє нетерпіння з приводу того, коли ж все-таки вийдуть нові серії. Нагадаємо, після тривалого простою, серіал продовжили знімати на початку цього року, але прем'єру знову перенесли - через пандемію.

"Актори хороші, але все має властивість закінчуватися, будь-яка історія, а головне вчасно"

"Стільки позитиву від перегляду. Відпочиваєш душею і тілом))) в наш непростий час фільм Свати, як таблетки для гарного настрою!! Актори всі дивовижні, низький вам уклін"

"Ой, ще як чекаємо!!!!😍"

"Мабуть не дочекаємося, вже дуже повільно і довго ☺ ️"

"їх задовбали крутити по телеку, не припиняючи... схоже, я їх вже ненавиджу 🤣 🤣 🤣 "

"Етитьська богомиш, це де ж Ви так спітніли??? Звичайно ж чекаємо!!! Та чогось так довго знімають! А ми всі чекаємо і чекаємо..."

"Звичайно, чекаємо, але щось новини не дуже втішні!"

Нагадавши, щаслива Валюха зі "Сватів" вразила появою з колегою по серіалу.

Також Politeka писала, що Валюху зі "Сватів" раптово вирішили звільнити, Добронравов не стримався.