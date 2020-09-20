"А вы тоже ждете?"

Телезрители сходят с ума в ожидании седьмого, последнего, сезона сериала "Сваты", особенно скучая за одной из главных героинь - Валюхой Будько в исполнении актрисы Татьяны Кравченко

Как передает Politeka.net, на фан-страничке Кравченко в Инстаграм опубликовали уникальный снимок со съемок телешоу. В кадре актриса предстала рядом с коллегой по площадке Людмилой Артемьевой, исполнившей роль бабушки Оли, в окружении "киношных" специалистов.

В глаза бросается огромный пес породы овчарка, сидящий на переднем плане. Мохнатый зверь практически полностью затмил собой Артемьеву. Кравченко же удалось его немного потрепать за спину.

"А вы тоже ждёте Сваты ❤️", - подписано фото.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, выражая свое нетерпение по поводу того, когда же все-таки выйдут новые серии. Напомним, после длительного простоя, сериал продолжили снимать в начале этого года, но премьеру снова перенесли - из-за пандемии.

"Актёры хорошие, но все имеет свойство заканчиваться, любая история, а главное вовремя"

"Столько позитива от просмотра. Отдыхаешь душой и телом))) В наше непростое время фильм Сваты, как таблетки для хорошего настроения!! Актёры все изумительные, низкий вам поклон"

"Ой, ещё как ждём!!!!😍"

"Видимо не дождёмся, уж очень медленно и долго🤷‍♀️"

"🙈 их задолбали крутить по телеку, не прекращая... похоже, я их уже ненавижу🤣🤣🤣"

"Етитьская богомыш, это где ж вы так вспотели??? Конечно же ждём!!! Да че то так долго снимают! А мы все ждём и ждём..."

"Конечно, ждём, но что-то новости не очень утешительные!"

Напомним, счастливая Валюха из «Сватов» поразила появлением с коллегой по сериалу.

Также Politeka писала, что Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался.