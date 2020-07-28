Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда сериала "Сваты", показала отрезок любимого шоу

На кадрах Татьяна стоит в блузке, а рядом можно увидеть Федора Добронравова, актера из сериала "Сваты". Они с Кравченко разговаривают и в один прекрасный момент звезда говорит, что актрису увольняют. После этого Татьяна опровергает сказанные слова сериального мужа. ОБ этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели видео почти 10 тысяч раз и написали комментарии:

"А я сейчас 2 серию 1 сезона смотрю, сначала! Обожаю вас", "Я на это могу смотреть бесконечно", "Замечательный фильм, прекрасные актеры. Спасибо Вам", "Татьяна.. прекрасная Татьяна.. Сваты,.вчерашнее..", "Смотрю сейчас Сваты 4", "Ну как же вы это так достоверно играете", "Танюша скучаю комнатная антенна не берёт дом кино канал хоть в телефоне слышу вас спасибо".

Сообщалось, что поклонники растащили сериал "Сваты" на цитаты, особенно людям понравилась парочка Ивана и Валюхи Будько в исполнении Федора Добронравова и Татьяны Кравченко.

На кадрах расстроенная Валюха резко отвечает: «Ой, да засохни» после того как он проиграл почти 2,5 тысячи рублей.

Фанаты, которые уже заждались выхода нового сезона сериала, рады вспомнить полюбившиеся моменты.

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