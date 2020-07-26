Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко неизменно вызывает восторг у поклонников каждой новой фотографией

Актрисе, блистательно сыгравшей Валюху в популярном сериале, не обязательно прибегать к фильтрам или казаться моложе, моднее, лучше, чем она есть на самом деле, чтобы радовать фанатов, передает Politeka.net.

Новая фотография в социальной сети Инстаграм – лучшее тому подтверждение. На снимке, а это, скорее всего, стоп-кандр, Кравченко в голубом платье или жакете с бусами. В ушах у нее крупные серьги. Женщина выглядит серьезной и сосредоточенной.

«Харизматичная», – коротко подписала снимок звезда.

Фотография собрала почти девять тысяч лайков и более сотни комментариев.

«Обожаем вас всей семьёй от мала до велика!!!!! Дочке 11 лет, сваты смотрела раз 7 все сезоны, когда видит вас в других фильмах, говорит- Баба Валя играет!!! 💋💋💋🌺🌺🌺😘😘😘», «Наша любимочка🥰🙌👏👏👏👏👍👍👍👍🌹🌹🌹», «Любимочка наша!😍😍😍🌹🌹🌹 Радуйте нас новыми ролями!💖💖💖», «Тоже люблю, но больше в сватах, там Вы совсем другая», «Прелесть! Обожаю», – пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали, что звезда «Сватов» показала свежую себя и рассказала об актерах. На фото Татьяна позировала в блузке с белыми узорами, а волосы оставила распущенными. Образ Кравченко дополнила очками, а сама улыбалась на камеру. Звезда сложила руки и стояла довольно близко, демонстрируя свежий мейкап.

Напомним, лучезарная Валюха из «Сватов» пленила образом в украинской вышиванке.

Также Politeka сообщала, что Добронравов внезапно унизил Валюху из "Сватов", такое невозможно забыть.

А еще Politeka писала, что сияющая Валюха из «Сватов» показала свое настоящее лицо, эффектное фото.