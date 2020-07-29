Актриса Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валюхи Будько в "Сватах", засветилась со своей коллегой по сериалу

Как передает Politeka.net, в сети появилось фото, на котором улыбающиеся артистки позируют рядом со счастливым поклонником. Опубликовали его на одной из фан-страничек Кравченко. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

В «Сватах» Олеся Железняк играет Ларису Викторовну Буханкину, с которой Валюха начала вести бизнес.

«Ваша улыбка всегда вдохновляет на позитивное настроение! Дорогая Татьяна, спасибо вам за то, что вы дарите людям хорошее настроение! Вы замечательная актриса и красивая женщина! Так держать!», «Рады видеть каждое Ваше новое фото, как кадры из фильма, так и просто жизненные моменты», «Какие вы замечательные и очень талантливые», «Любимки!!!», «Какие вы все классные, красивые, народные, обожаю», - пишут в комментариях.

Отмети, актрисы позировали в довольно свободных платьях, что даже вызвало в сети подозрения, что Олеся Железняк ждет ребенка.

«Олеся беременна? Молодец!!! И новых комедий вам всем, ждем!!!» - написали в комментариях.

Напомним, Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался: видео облетело сеть.

Как сообщала Politeka, Валюха из «Сватов» резко осадила Добронравова: «Ой, да засохни».

Также Politeka писала, что харизматичная Валюха из "Сватов" покорила новым образом: "Совсем другая".