Актриса Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валюхи Будько в "Сватах", засветилась со своей коллегой по сериалу
Как передает Politeka.net, в сети появилось фото, на котором улыбающиеся артистки позируют рядом со счастливым поклонником. Опубликовали его на одной из фан-страничек Кравченко. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)
В «Сватах» Олеся Железняк играет Ларису Викторовну Буханкину, с которой Валюха начала вести бизнес.
«Ваша улыбка всегда вдохновляет на позитивное настроение! Дорогая Татьяна, спасибо вам за то, что вы дарите людям хорошее настроение! Вы замечательная актриса и красивая женщина! Так держать!», «Рады видеть каждое Ваше новое фото, как кадры из фильма, так и просто жизненные моменты», «Какие вы замечательные и очень талантливые», «Любимки!!!», «Какие вы все классные, красивые, народные, обожаю», - пишут в комментариях.
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Отмети, актрисы позировали в довольно свободных платьях, что даже вызвало в сети подозрения, что Олеся Железняк ждет ребенка.
«Олеся беременна? Молодец!!! И новых комедий вам всем, ждем!!!» - написали в комментариях.
Напомним, Валюху из "Сватов" внезапно решили уволить, Добронравов не сдержался: видео облетело сеть.
Как сообщала Politeka, Валюха из «Сватов» резко осадила Добронравова: «Ой, да засохни».
Также Politeka писала, что харизматичная Валюха из "Сватов" покорила новым образом: "Совсем другая".