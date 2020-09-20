Відома модель Гюль Бахарі показала себе на радість фанатів
На фото Бахарі показала себе в білій блузці з величезним декольте. Але це було не все, адже наряд виявився ще й прозорим. Гюль без сорому демонструвала свою пишну фігуру, а рукою взялася за розпущене волосся. Образ зірка доповнила джинсами і яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Щасливої п'ятниці", - підписала кадр Бахарі.
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Фанати не написали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться написати: "зараз вистрибнуть, це законно?".
Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі показала тіло в "Хижому" купальнику.
На одному зі своїх кадрів модель з'явилася в купальнику з леопардовим принтом і стильним вирізом на засмаглому животику. Оскільки даний принт є одним з найбільш хітових за останні роки, зірка вже не раз блищала в сукнях з таким забарвленням.
Ми писали, що популярна модель Гюль Бахарі похвалилася достоїнствами в салатовій сукні.
На стильному фото модель з'явилася в салатовому міні-сукні з незвичайними вирізами з боків в такому ж стилі був зроблений і глибокий виріз на бюсті.
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