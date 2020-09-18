Гюль в платье с латексом забыла о белье

Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, перестаралась с выбором наряда для вечернего отдыха

Пышногрудая модель несмотря на свои формы и эффектную внешность, как правило, не оголяется на публике и не делает откровенных фото. Вместо этого девушка предпочитает рекламировать платья и делать один единственный пикантный акцент – на груди.

Гюль старается как можно больше удивлять публику разнообразными образами, но на одном из своих фото она просто превзошла все ожидания. Девушка примерила латексное платье с прозрачными вставками из сеточки. Причем благодаря такому открытому дизайну, Бахари совсем не надела белья. Данный факт тут же отметили пользователи сети.

«Это очень смело», «Эти формы выглядят потрясающе», «Вы знаете, что вам нужно остановиться!», «Грозная добыча в одежде», «Очень красиво», «Должен любить силикон», «Красиво 🔥🔥🔥», «Такая потрясающая и по-настоящему красивая», «Красиво👍👍👍», «Настоящая принцесса-красавица !!!», «у тебя красивые волосы, чудесные губы, но должен же быть предел», «Это само величие».

Мы также писали, что эффектная красотка прославилась благодаря пышным формам и уникальной внешности, сразу же привлекающей к себе внимание. Девушка с длинными черными волосами, пышными формами и пухлыми губами не оставляет равнодушными своих поклонников.

Каждый день Гюль в разделе Стори в социальной сети Инстаграм показывает новые образы, которые рекламирует для онлайн-магазина. Девушка блистает, как правило, в самых лучших платьях и неизменно выставляет грудь напоказ. В этот раз она впечатлила нарядом с леопардовым принтом, смелыми разрезами и глубоким декольте.

Вот что пишут поклонники, некоторые сравнивают модель с искусительницей или женщиной-кошкой.

Напомним, турецкая Кардашьян едва прикрылась крошечным платьем с разрезами

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