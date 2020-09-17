Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, взбудоражила образом в новом платье

Эффектная красотка прославилась благодаря пышным формам и уникальной внешности, сразу же привлекающей к себе внимание. Девушка с длинными черными волосами, пышными формами и пухлыми губами не оставляет равнодушными своих поклонников.

Каждый день Гюль в разделе Стори в социальной сети Инстаграм показывает новые образы, которые рекламирует для онлайн-магазина. Девушка блистает, как правило, в самых лучших платьях и неизменно выставляет грудь напоказ. В этот раз она впечатлила нарядом с леопардовым принтом, смелыми разрезами и глубоким декольте.

Вот что пишут поклонники, некоторые сравнивают модель с искусительницей или женщиной-кошкой:

«Что ж, я люблю женщину с красивыми ступнями на каблуках», «Воздушная и великолепная💨💨», «Сладкий образ, почти невинно», «Тигрица выпустила на свободу прелести, женщина-кошечка», «Тема соблазна не раскрыта», «вы очень красивы», «Как много вырезов», «Ты сексуально выглядишь в шкуре леопарда 😍😍😍🔥🔥🔥», «Какие классные каблуки❤️», «Это платье не для чистых намерений 🔥🔥🔥».

До этого девушка восхитила пижамным нарядом и рассказала о любви.

На фото Гюль показалась в розовом большом кружевном лифчике и шортиках. Звезда сидела на фоне стены, а волосы решила оставить распущенными. Рядом можно увидеть несколько букетов роз и других цветов. Фото вышло очень нежным и даже соблазнительным.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя цветочная девочка", "Могу я заказать вас на свадьбу?", "Мой личный флорист", "Beautiful baby", "Мой ангел", "Вау, ты просто убиваешь его и на вершине тренда", "Это много цветов", "Невероятно шипящая девушка".

Напомним, турецкая Кардашьян едва прикрылась крошечным платьем с разрезами

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