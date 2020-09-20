34-річна російська співачка та телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова повеселила мережу несподіваною витівкою

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в різних "національностях": Ольга-африканка, Ольга-азіатка і Ольга-індіанка.

Варто відзначити, цей популярний додаток вже випробували на собі багато зірок - черга дійшла і до Бузової.

На думку співачки, вона карколомна в будь-якому образі: "Ось це все я!🔥 Мені можна жити на будь-якому континенті, я скрізь буду «своя» 😉 😂 спробуйте теж додаток #gradient, приміряйте іншого себе 🙃".

Здивовані користувачі кинулися коментувати побачене:

"Шкода, що російська сама не оч 😢"

"Бузова і в Африці Бузова😄"

"Африканка дуже красива"

"Красуня як не крути💅 Ольга Ігорівна ви карколомна 🤩 ❤️"

"Чорненька класна 🤣 👍 "

"Індія просто клас"

"Красуня! Мені сподобалася мулаточка!👌"

"Збирай всі манатки і в Індію🤣 🤣 🤣 зніматися у фільмі"

"Зараз всі це виставляють і у всіх найкрасивіші в Африці))) прикольно!"

Раніше ми повідомляли, Бузова в обтягуючій кремовій сукні приголомшила вдалим ракурсом. У цьому вбранні. красуня побувала на мюзиклі. Правда, шанувальників більше хвилювало питання, чому вона без пари, ніж її чудовий лук.

"Приголомшливий мюзикл, такий життєвий, можна і посміятися і поплакати 😂 Все, як ми любимо 🤪 я вам всім раджу відвідати його 👑 і дівчаткам,і хлопцям, і парам❤️. А ще, це прекрасний привід для виходу в світ в розкішній і елегантній сукні 👗".

"А де Дава?"- "напевно розлучилися🤦 🏻 ♀ ️" - "Ольга відповіла всім на це питання, прийшовши на мюзикл з Антоном"; " що ж ти без пари???"; "Так і будеш до пенсії на самоті туфлі нові вигулювати", - коментували в мережі.

Нагадаємо, що зовнішність Ольги Бузової викликала оторопь, сама на себе не схожа:"Тут дівчинці років 12".

Як повідомляла Politeka, пригнічений коханець Ольги Бузової благав про підтримку: "настрій г...".