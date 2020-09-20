34-летняя российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова повеселила сеть неожиданной выходкой

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в различных "национальностях": Ольга-африканка, Ольга-азиатка и Ольга-индианка.

Стоит отметить, этот популярное приложение уже опробовали на себе многие звезды - очередь дошла и до Бузовой.

По мнению певицы, она сногсшибательна в любом обличьи: "Вот это всё я!🔥 Мне можно жить на любом континенте, я везде буду «своя»😉😂 Попробуйте тоже приложение #gradient, примерите другого себя 🙃".

Изумленные пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Жаль, что русская самая не оч 😢"

"Бузова и в Африке Бузова😄"

"Африканка очень красивая"

"Красотка как не крути💅🏼 Ольга Игоревна вы сногшебательная 🤩❤️"

"Черненькая классная 🤣👍"

"Индия просто класс"

"Красотка! Мне понравилась мулаточка!👌"

"Собирай все манатки и в Индию🤣🤣🤣 сниматся фильме"

"Сейчас все это выставляют и у всех самые красивые в Африке))) прикольно!"

Ранее мы сообщали, Бузова в обтягивающем кремовом платье ошеломила удачным ракурсом. В этом наряде. красотка побывала на мюзикле. Правда, поклонников больше волновал вопрос, почему она без пары, чем ее восхитительный лук.

"Потрясающий мюзикл, такой жизненный, можно и посмеяться и поплакать 😂 Все, как мы любим 🤪 Я вам всем советую посетить его 👑 и девочкам, и парням, и парам ❤️. А ещё, это прекрасный повод для выхода в свет в роскошном и элегантном платье 👗".

"А где Дава?" - "наверное расстались🤦🏻‍♀️" - "Ольга ответила всем на этот вопрос , прийдя на мюзикл с Антоном"; "Что же ты без пары???"; "Так и будешь до пенсии в одиночестве туфли новые выгуливать", - комментировали в сети.

Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".

Как сообщала Politeka, подавленный любовник Ольги Бузовой взмолился о поддержке: "Настроение г...".