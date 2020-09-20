34-летняя российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова повеселила сеть неожиданной выходкой
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в различных "национальностях": Ольга-африканка, Ольга-азиатка и Ольга-индианка.
Стоит отметить, этот популярное приложение уже опробовали на себе многие звезды - очередь дошла и до Бузовой.
По мнению певицы, она сногсшибательна в любом обличьи: "Вот это всё я!🔥 Мне можно жить на любом континенте, я везде буду «своя»😉😂 Попробуйте тоже приложение #gradient, примерите другого себя 🙃".
Изумленные пользователи кинулись комментировать увиденное:
Юная дочь Брежневой пошалила ночью в коротком платьице, мама не сдержалась: «Как ты можешь…»
Распаренная Волочкова скинула белье и предалась любимому делу, кадры не для слабаков: «Это счастье»
«Я любовник Максима Галкина»: муж покойной Жанны Фриске признался, как его огорошила Пугачева
Украинцев отрезвят новым ужесточением карантина, в Кабмине уже предупредили: "В течение 14 дней..."
"Жаль, что русская самая не оч 😢"
"Бузова и в Африке Бузова😄"
"Африканка очень красивая"
"Красотка как не крути💅🏼 Ольга Игоревна вы сногшебательная 🤩❤️"
"Черненькая классная 🤣👍"
"Индия просто класс"
"Красотка! Мне понравилась мулаточка!👌"
"Собирай все манатки и в Индию🤣🤣🤣 сниматся фильме"
"Сейчас все это выставляют и у всех самые красивые в Африке))) прикольно!"
Ранее мы сообщали, Бузова в обтягивающем кремовом платье ошеломила удачным ракурсом. В этом наряде. красотка побывала на мюзикле. Правда, поклонников больше волновал вопрос, почему она без пары, чем ее восхитительный лук.
"Потрясающий мюзикл, такой жизненный, можно и посмеяться и поплакать 😂 Все, как мы любим 🤪 Я вам всем советую посетить его 👑 и девочкам, и парням, и парам ❤️. А ещё, это прекрасный повод для выхода в свет в роскошном и элегантном платье 👗".
"А где Дава?" - "наверное расстались🤦🏻♀️" - "Ольга ответила всем на этот вопрос , прийдя на мюзикл с Антоном"; "Что же ты без пары???"; "Так и будешь до пенсии в одиночестве туфли новые выгуливать", - комментировали в сети.
Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".
Как сообщала Politeka, подавленный любовник Ольги Бузовой взмолился о поддержке: "Настроение г...".