34-летняя российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова удивила публику откровением в романтическом образе
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в роскошном узком платье кремового оттенка с золотистой отделкой.
Ольга соблазнительно изогнулась, став перед камерой в полоборота. Девушка продемонстрировала с самого удачного ракурса все свои нежные изгибы и округлости. Волосы красотка собрала на затылке, рассыпав длинные локоны по спине. Ольга игриво улыбнулась, "стрельнув" глазками.
"Сегодня на премьере мюзикла за столиками «День влюблённых» @musicals.show ❤️😍 Обожаю этот формат, когда можно спокойно сидеть за столиками, и наслаждаться шикарной постановкой о любви ❤️ Потрясающий мюзикл, такой жизненный, можно и посмеяться и поплакать 😂 Все, как мы любим 🤪 Я вам всем советую посетить его 👑 и девочкам, и парням, и парам ❤️. А ещё, это прекрасный повод для выхода в свет в роскошном и элегантном платье 👗 и также возможность выгулять новые туфли 👠. Как я вам такая? 👸🏻🥰", - поделилась звезда, спросив мнение публики.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, многих волновал вопрос, почему Бузова не со своим бойфрендом, рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
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"Как обычно не рыбы не мяса"
Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".
Как сообщала Politeka, подавленный любовник Ольги Бузовой взмолился о поддержке: "Настроение г...".
Также Politeka писала, что измученная Бузова пожаловалась на самочувствие, едва стоя на ногах: "Оля, соберись!"