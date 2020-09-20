34-летняя российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова удивила публику откровением в романтическом образе

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в роскошном узком платье кремового оттенка с золотистой отделкой.

Ольга соблазнительно изогнулась, став перед камерой в полоборота. Девушка продемонстрировала с самого удачного ракурса все свои нежные изгибы и округлости. Волосы красотка собрала на затылке, рассыпав длинные локоны по спине. Ольга игриво улыбнулась, "стрельнув" глазками.

"Сегодня на премьере мюзикла за столиками «День влюблённых» @musicals.show ❤️😍 Обожаю этот формат, когда можно спокойно сидеть за столиками, и наслаждаться шикарной постановкой о любви ❤️ Потрясающий мюзикл, такой жизненный, можно и посмеяться и поплакать 😂 Все, как мы любим 🤪 Я вам всем советую посетить его 👑 и девочкам, и парням, и парам ❤️. А ещё, это прекрасный повод для выхода в свет в роскошном и элегантном платье 👗 и также возможность выгулять новые туфли 👠. Как я вам такая? 👸🏻🥰", - поделилась звезда, спросив мнение публики.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, многих волновал вопрос, почему Бузова не со своим бойфрендом, рэп-исполнителем Давидом Манукяном.

"А где Дава?" - "наверное расстались🤦🏻‍♀️" - "Ольга ответила всем на этот вопрос , прийдя на мюзикл с Антоном"

"Оля, это платье Вам очень идет😻 прям как королева"

"Ты сегодня очень красивая и элегантная🔥 Почаще делай такие образы они тебе очень идут🔥"

"Что же ты без пары???"

"Так и будешь до пенсии в одиночестве туфли новые выгуливать"

"Жалко мне тебя, Оля( ты успешная, красивая, но грусть в глазах никак не спрятать....и одиночество"

"Как обычно не рыбы не мяса"

Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".

Как сообщала Politeka, подавленный любовник Ольги Бузовой взмолился о поддержке: "Настроение г...".

Также Politeka писала, что измученная Бузова пожаловалась на самочувствие, едва стоя на ногах: "Оля, соберись!"