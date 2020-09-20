34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita вразила гнучкістю, причому прямо на вулиці
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорній міні-сукні у вельми пікантній позі.
Артистка забралася на постамент і задерла ногу вище голови. Неможливо не відзначити її прекрасну підтягнуту фігуру, а також дивовижну гнучкість.
Особливу родзинку кадру додало освітлення: сонячні промені вигідно впали на Анастасію, здавалося, нібито вона тримала сонячний диск в долоні.
У підписі DJ Nana (саме під таким псевдонімом Кумейко виступає в даний час) вирішила розповісти своїм шанувальникам про осіннє рівнодення, яке відбудеться 22 вересня.
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"Багато хто знає, що рівнодення відбувається двічі на рік - навесні і восени. Це точка року, коли тривалість дня і ночі однакові, тільки навесні день починає прибувати, а восени - потроху коротшати до кінця грудня. Осіннє рівнодення разом з природою, що уповільнює свій біг, немов запрошує людину пригальмувати зовнішню активність і переключитися на внутрішню: більше спостерігати за собою, за своїми реакціями, мотивами, емоціями, думками... Цей час - своєрідний момент істини, що показує вас як результат ваших праць і ставлення до життя. 🙌 ♥ ️",- поділилася своїми думками співачка.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"💋Най-най🌟"
"Фото бомба)"
"Дуже витончено!!))"
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