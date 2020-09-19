Если вцепится - уже не вырвешься

Украинская певица и экс-участница группы Nikita Анастасия Кумейко показала себя в диком образе

Как передает Politeka.net, исполнительница разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое пикантное видео. Анастасия Кумейко часто радует поклонников откровенными нарядами, а на этот раз она предстала перед ними в роли хищного леопарда.

На кадрах звезда развалилась на зеленом диване в купальнике-боди леопардовой раскраски, которое подчеркнуло все ее изгибы и выдающиеся формы. Судя по всему, Анастасия не надела под низ нижнее белье, что сделало зрелище еще более соблазнительным. Вдобавок, певица изогнулась и слегка повиляла упругими ягодицами на камеру, посветив при этом пышным бюстом.

"Зарисовка от Discovery «Хищница охотится на солнечных зайчиков»", - отметила Кумейко в описании.

Пользователи соцсети в комментариях выразили свой восторг от внешнего вида певицы и оставили ей много комплиментов:

"Это же тот купальник из стори)Определенно вам идет❤️"; "Хищная самочка"; "Принцесса"; "Такое впечатление, что зайчик где-то сзади пристроился ... 😍"; "А солнечные зайчики 🐰🇮🇱не боятся Украинских хищниц 👻🤣🤣🤣".

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