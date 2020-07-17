Жена популярного украинского музыканта Димы Монатика сверкнула молодым телом на фоне пальм

Как передает Politeka.net, архивное фото с отдыха красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Ирина была одета в черный купальник. Она сидела на песке, показывая во всей красе свою невероятную фигуру. Фото было сделано во время семейного отдыха на Мальдивах. Образ женщина дополнила солнцезащитными очками.

«Вспоминая райское наслаждение», - подписала фото красотка.

За час ее пост собрал почти 2 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Мальдивы уже открыты, без карантина и тестов», «Как круто», «Волшебная», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Отметим, что под постом отписалась также певица Вера Брежнева, которая недавно записала дуэт с Монатиком. Она поставила лайк под фото и пригласила Ирину к себе.

«Приходи ко мне в вагончик))) я угощу тебя Баунти», - написала Брежнева, на что Ирина ответила «Лечу».

Ранее мы писали, что Ирина Монатик поделилась фото, на котором наслаждалась отдыхом в бассейне. Она сообщила, что они семьей устроили «вечериночку» в домашних условиях. Женщина выглядела очень счастливой, она позировала в бассейне с надувной игрушкой.

Напомним, что красавица-жена Монатика пленила пышным бюстом в глубоком декольте: "Мечта сбывается".

Как сообщала Politeka, пышногрудая жена Монатика засветила животик, Дорофеева на выдержала: «Положение уже не скрыть».

Также Politeka писала, что Монатик неожиданно выдал подробности личной жизни с красоткой-женой: «Это точно не наше».