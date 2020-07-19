Жена популярного украинского певца и шоумена Димы Монатика Ирина удивила поклонников ярким летним фото

У себя в Инстаграм женщина опубликовала фото, на котором позировала в красивом ярком сарафане розового цвета, передает Politeka.net. Ирина придумала необычный и очень модный способ носить сарафан – она надела под него белую футболку. Девушка стояла возле бумажных декораций. Поклонники просто сошли с ума от обилия ярких красок на фото.

«Кубинский Киев. Съемки продолжаются», - подписала фото красотка.

За 20 минут ее фото оценили более тысячи человек. Не смогли пройти мимо и поставили лайк под фото Леся Никитюк, Даша Астафьева, Евгений Кот и Ирина Горовая. В комментариях Ирине оставили несколько комплиментов.

«Любимая леди», «Самая милая», «Девушка мечта», «Супер», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что ранее Ирина уже публиковала фото в этом сарафане. Правда, без футболки. Она позировала у себя во дворе, засветив свою пышную грудь в глубоком декольте. Тогда жену Монатика заподозрили в том, что она беременна. Поклонники увидели животик, спрятанный под сарафаном, но сама Ирина оставила все вопросы о беременности без ответа.

Кроме этого, недавно Ирина поделилась архивным фото с отдыха на Мальдивах. Девушка позировала для фото в купальнике.

Напомним, что роскошная жена Монатика устроила влажные игрища на отдыхе: «Просто мечта».

Как сообщала Politeka, красавица-жена Монатика сверкнула роскошным телом без одежды, оценила даже Брежнева: «Райское наслаждение».

Также Politeka писала, что красавица-жена Монатика пленила пышным бюстом в глубоком декольте: "Мечта сбывается".