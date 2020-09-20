Жена украинского певца Монатика Ирина показала, как развлекается в отпуске

На фото Ирина позировала в зеленом купальнике и шляпе. Последняя была настолько натянута, что закрыла даже глаза от объектива камеры. Волосы у девушки были распущены, а сама красотка показывала, как отдыхает на яхте и свои пышные формы на фоне моря. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дело в шляпе", - лаконично подписала фото красотка.

Фанаты, включая Дорофееву, Цибульскую, Горовую, Астафьеву, поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая красота", "Ничего себе", "Наверное сначало с мыслей в голове,а потом уже дело в шляпе. Супер фотка", "Ира огонь", "Прекрасная Ирина", "Огонь".

Сообщалось, что жена популярного украинского музыканта Димы Монатика показала себя в платье с пикантной деталью.

Ирина Монатик с мужем решили провести последний день лета на модном показе. Об этом сама женщина рассказала в своем Инстаграм.

Она поделилась целой серией кадров с гламурного мероприятия. При этом ее образ сам по себе был достоин любого подиума.

Сообщалось, что Монатик впервые рассказал, когда они с Ириной Демичевой поженились.

Так, раньше он никогда не рассказывал о том, когда женился на своей второй половине. Однако, сейчас певец решил приоткрыть эту завесу тайны.

Напомним, Катя Осадчая померилась формами с роскошной женой Монатика, яркие кадры

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