Жена украинского певца Монатика Ирина показала, как развлекается в отпуске
На фото Ирина позировала в зеленом купальнике и шляпе. Последняя была настолько натянута, что закрыла даже глаза от объектива камеры. Волосы у девушки были распущены, а сама красотка показывала, как отдыхает на яхте и свои пышные формы на фоне моря. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Дело в шляпе", - лаконично подписала фото красотка.
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Фанаты, включая Дорофееву, Цибульскую, Горовую, Астафьеву, поставили почти 3 тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая красота", "Ничего себе", "Наверное сначало с мыслей в голове,а потом уже дело в шляпе. Супер фотка", "Ира огонь", "Прекрасная Ирина", "Огонь".
Сообщалось, что жена популярного украинского музыканта Димы Монатика показала себя в платье с пикантной деталью.
Ирина Монатик с мужем решили провести последний день лета на модном показе. Об этом сама женщина рассказала в своем Инстаграм.
Она поделилась целой серией кадров с гламурного мероприятия. При этом ее образ сам по себе был достоин любого подиума.
Сообщалось, что Монатик впервые рассказал, когда они с Ириной Демичевой поженились.
Так, раньше он никогда не рассказывал о том, когда женился на своей второй половине. Однако, сейчас певец решил приоткрыть эту завесу тайны.
Напомним, Катя Осадчая померилась формами с роскошной женой Монатика, яркие кадры
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