Модель Анастасія Квітко, яку в мережі називають російською Кардашьян, розпалила публіку фото своєї ефектної подружки-блондинки

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому Еллі (так звуть подружку) позувала в нижній білизні жовтого кольору. Варто відзначити, зайва скромність цим двом красуням, які сміливо демонструють свої принади, ніколи не загрожувала.

Цього разу, Еллі витончено повернулася спиною, блиснувши апетитним "горішком" на півкамери. У кадр також потрапив й бюст красуні, який, судячи з усього, насилу вмістився в ажурних чашечках ліфчика.

Блондинка підкинула руки вгору, млосно відкривши ротик і глянувши кудись вдалину.

"Люблю її! переконайтеся, що ви підписалися на неї, на цьому тижні вона розігрує подарунки! 🔥 😏 ", - підписала фото Квітко.

Користувачі по достоїнству оцінили шикарну подружку моделі, щедро нагородивши її компліментами в коментарях:

"Це бікіні підкреслює її привабливість і чуттєве тіло, спасибі за можливість насолодитися цим соковитим і вишуканим тілом 🔥"

"Дуже красива жінка 💖 💖 "

"Чудово виглядає"

"Ангел🦋"

Раніше ми повідомляли, Еллі розбурхала видом в чорних панчохах і такого ж кольору бюстгальтері. Дівчина позувала в поїзді, зухвало закинувши ноги на столик. Від такої пози йде голова обертом.

"Слідуйте за моєю крихіткою", - підписала кадр її колега інстадива Квітко.

"Краща гра", "Привіт, красуня, ти дуже хороша, я люблю тебе, я посилаю тобі багато поцілунків", "Ого, яку красиву жінку показати мій Бог", "Gorgeous", "у мене слинки течуть", "Ура яка красива жінка", - відреагували шанувальники дівчат.

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