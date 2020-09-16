Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась роскошной фигурой в платье с вырезом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, Квитко рассказывает о новом напитке, который якобы похож на шампанское, только без «головокружения». При этом модель позирует в пикантном наряде с вырезом. Благодаря этому в кадр попали роскошные формы знаменитости.

«Тигрица на охоте», «божественные формы. Вот бы всем такие», «вау, ты такая красивая», «моя королева, обожаю тебя до безобразия», «богиня, слов нет», - пишут ее поклонники.

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На фото девушка показалась в кружевном белье, которое было полу снято со звезды. Красотка оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Модель без стыда демонстрировала пышную грудь, стоя на фоне желтого плаката.

"Моя малышка вернулась", - лаконично подписала фото Анастасия.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Зажигательная малышка".

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