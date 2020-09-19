Модель Анастасия Квитко похвасталась своей подружкой, которая совсем забыла о скромности

На фото Элли, так зовут подружку, сидела в чулках и черном нижнем белье. Красотка задрала ноги на столик, а сама развернулась в сторону объектива камеры. Волосы у девушки были распущены. Кадр вышел очень жарким и соблазнительным, ведь модель ничего не стеснялась показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Следуйте за моей деткой", - подписала кадр Квитко.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучшая игра", "Привет, красавица, ты очень хорошая, я люблю тебя, я посылаю тебе много поцелуев", "Но я жду твоих потрясающих фото", "Ого, какую красивую женщину показать мой Бог", "Gorgeous", "У меня слюнки текут", "Ура какая красивая женщина", "Выглядит так жарко", "Ты божественная красивая кукла, красивая и божественная".

Сообщалось, что модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", блеснула на отдыхе фигурой в белоснежном бикини.

Девушка очень любит роскошь, потому старается ухаживать за собой по максимуму и скрывает недостатки. На одном из ярких фото Квитко блеснула в белом боди своими достоинствами.

Напомним, русская Кардашьян впечатлила нереальными объемами под тонким кружевом

А еще Politeka писала, что русская Кардашьян безуспешно попыталась спрятать огромный бюст под кусочками ткани

Также Politeka сообщала, что русская Кардашьян в наряде с рюшами произвела фурор, покрутившись на камеру



