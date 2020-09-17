Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, еле удержала пышные формы в бикини

Звезда постоянно хвастается совершенными формами в Инстаграм, пишет Politeka.net. Позже фанаты публикуют жаркие фото на своих соответствующих страничках.

Так, в одной из групп появилось архивное фото звезды, на котором она позирует в красном бикини.

Маленький лифчик подпрыгнул на большой груди. Треугольные лоскутки ткани лишь прикрыли самое интимное, при этом дав рассмотреть "самый сок". Тончайшие бретельки натянулись на шее, впившись в кожу.

Горячая звезда натянула выше бедер тонкие лямки крохотных плавочек на завязочках. Образ завершили различные украшения.

Анастасия присела, немного выгнувшись и выставив назад пятую точку.

Волосы красотка закинула набок, она улыбалась и прикрыла глаза.

Пользователи сети оценили по достоинству жаркое фото и осыпали красотку комплиментами. За два часа подписчики поставили более 2000 лайков.

Напомним, Анастасия Квитко появилась в красивом легком платье с неприличным декольте.

Красотка позировала сидя, немного задрав такой игривый наряд и похваставшись стройными ножками. На последние она натянула красивые ботфорты вишневого цвета. Такая обувь смотрелась на звезде просто завораживающе.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко для соблазнительного кадра в сториз облачилась в купальник, а кольцо, которое его соединяло, едва удерживало массивные размеры Насти.

Не упустила Анастасия момент похвастаться и своим пушистым другом, но внимание ее поклонников было сосредоточено явно не милом песике.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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