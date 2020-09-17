Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, завоевала огромную популярность благодаря своим пышным формам

Красотка демонстрирует в Инстаграм свои аппетитные объемы, пишет Politeka.net. Фото, можно сказать, становятся настоящим достоянием общественности, после чего разлетаются по сети.

Так, в одной из фан-групп модели появились архивные кадры полуголой Квитко. Модель позировала в крохотном кружевном белье, которое едва ли что-то прикрывало.

Красотка демонстрировала впечатляющие виды в почти невидимых бикини. Тонкие лямки впивались в кожу выше бедер.

Маленький лифчик подпрыгнул на большой груди. Бюст был настолько большим, малюсенькие лоскутки кружева прикрывали его только отчасти.

Черные лаковые ботфорты завершили образ, подчеркнув стройность ножек.

За три часа пост собрал более 100 лайков и много комментариев. Пользователи сети отмечали роскошные размеры ягодиц Квитко и написали ей массу комплиментов.

"Вкусная, как бисквит", - написал один из поклонников.

Напомним, Анастасия Квитко позировала в красном бикини.

Маленький лифчик подпрыгнул на большой груди. Треугольные лоскутки ткани лишь прикрыли самое интимное, при этом дав рассмотреть "самый сок". Тончайшие бретельки натянулись на шее, впившись в кожу. Горячая звезда надела выше бедер тонкие лямки крохотных плавочек на завязочках.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитк надела латексное боди ярко-оранжевого цвета и светло-синие джинсы с высокой посадкой, которые подчеркнули весьма удачно все изгибы девушки, именно поэтому фанаты написали множество комментариев в адрес модели.

Напомним, российская Кардашьян пленила аппетитными формами в откровенном купальнике: «Так жарко».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".

Также Politeka писала, что русская Кардашьян задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство»