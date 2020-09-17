Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, завоевала огромную популярность благодаря своим пышным формам
Красотка демонстрирует в Инстаграм свои аппетитные объемы, пишет Politeka.net. Фото, можно сказать, становятся настоящим достоянием общественности, после чего разлетаются по сети.
Так, в одной из фан-групп модели появились архивные кадры полуголой Квитко. Модель позировала в крохотном кружевном белье, которое едва ли что-то прикрывало.
Красотка демонстрировала впечатляющие виды в почти невидимых бикини. Тонкие лямки впивались в кожу выше бедер.
Маленький лифчик подпрыгнул на большой груди. Бюст был настолько большим, малюсенькие лоскутки кружева прикрывали его только отчасти.
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Черные лаковые ботфорты завершили образ, подчеркнув стройность ножек.
За три часа пост собрал более 100 лайков и много комментариев. Пользователи сети отмечали роскошные размеры ягодиц Квитко и написали ей массу комплиментов.
"Вкусная, как бисквит", - написал один из поклонников.
Напомним, Анастасия Квитко позировала в красном бикини.
Маленький лифчик подпрыгнул на большой груди. Треугольные лоскутки ткани лишь прикрыли самое интимное, при этом дав рассмотреть "самый сок". Тончайшие бретельки натянулись на шее, впившись в кожу. Горячая звезда надела выше бедер тонкие лямки крохотных плавочек на завязочках.
Ранее сообщалось, что Анастасия Квитк надела латексное боди ярко-оранжевого цвета и светло-синие джинсы с высокой посадкой, которые подчеркнули весьма удачно все изгибы девушки, именно поэтому фанаты написали множество комментариев в адрес модели.
Напомним, российская Кардашьян пленила аппетитными формами в откровенном купальнике: «Так жарко».
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".
Также Politeka писала, что русская Кардашьян задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство»