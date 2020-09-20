Модель Анастасия Квитко, которую в сети называют русской Кардашьян, разгорячила публику фото своей эффектной подружки-блондинки

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором Элли (так зовут подружку) позировала в нижнем белье желтого цвета. Стоит отметить, излишняя скромность этим двум красавицам, смело демонстрирующим свои прелести, никогда не грозила.

В этот раз, Элли изящно повернулась спиной, блеснув аппетитным "орешком" на полкамеры. В кадр так же попал и бюст красавицы, который, судя по всему, с трудом уместился в ажурных чашечках лифчика.

Блондинка вскинула руки вверх, томно приоткрыв ротик и взглянув куда-то вдаль.

"Люблю ее! убедитесь, что вы подписались на нее, на этой неделе она разыгрывает подарки! 🔥😏", - подписала фото Квитко.

Пользователи по достоинству оценили шикарную подружку модели, щедро наградив ее комплиментами в комментариях:

"Это бикини подчеркивает ее привлекательность и чувственное тело, спасибо за возможность насладиться этим сочным и изысканным телом 🔥"

"Очень красивая женщина 💖💖"

"Великолепно выглядит"

"Ангел🦋"

Ранее мы сообщали, Элли взбудоражила видом в черных чулках и такого же цвета бюстгальтере. Девушка позировала в поезде, дерзко закинув ноги на столик. От такой позы идет голова кругом.

"Следуйте за моей деткой", - подписала кадр ее коллега инстадива Квитко.

"Лучшая игра", "Привет, красавица, ты очень хорошая, я люблю тебя, я посылаю тебе много поцелуев", "Ого, какую красивую женщину показать мой Бог", "Gorgeous", "У меня слюнки текут", "Ура какая красивая женщина", - отреагировали поклонники девушек.

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