Американська модель, актриса і дизайнер одягу Емілі Ратаковскі порадувала шанувальників гарячим образом

На своїй сторінці в Instagram 29-річна знаменитість поділилася знімком, на якому постала в чорній напівпрозорій сукні, що не приховує білизну красуні, передає Politeka.net.

При цьому плаття оголює плечі моделі, а довгі рукави прикрашені внизу білими вставками.

Волосся Емілі розпущене, а на обличчі помітний макіяж: актриса виділила очі і нафарбувала губи.

Крім того, привертає увагу ще одне фото красуні. Цього разу Емілі показала крупним планом своє обличчя на чорно-білому кадрі. На фотографії Ратаковскі замислено дивиться кудись вперед. Її волосся зібране, на губах – блиск, а вії підфарбовані. При цьому виглядає Емілі дещо загадковою.

Раніше ми розповідали, що у ефектної молодої супермоделі є свої секрети краси. Дівчина намагається якомога частіше гуляти на свіжому повітрі, заняття спортом, які вона вважає нудними і докучливими, Емілі замінює пішими прогулянками з подругами, а шкідливу їжу компенсує збалансованою дієтою в інший час після відпочинку.

Щоб виглядати свіжою і сяючою на глянцевих знімках, Ратаковскі за кілька днів до зйомки не їсть нічого шкідливого – вона харчується виключно овочевими і фруктовими соками. Також дівчина відвідує жіночу сауну і ходить на масаж.

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивішою.

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