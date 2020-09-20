Модель не стесняется демонстрировать то, чем ее наградила природа

Американская модель, актриса и дизайнер одежды Эмили Ратаковски порадовала поклонников горячим образом

На своей странице в Инстаграм 29-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором предстала в черном полупрозрачном платье, не скрывающем белье красотки, передает Politeka.net.

При этом платье оголяет плечи модели, а длинные рукава украшены внизу белыми вставками.

Волосы Эмили распущены, а на лице заметен макияж: актриса выделила глаза и накрасила губы.

Кроме того, привлекает внимание еще одно фото красавицы. В этот раз Эмили показала крупным планом свое лицо на черно-белом кадре. На фотографии Ратаковски задумано смотрит куда-то вперед. Ее волосы собраны, на губах – блеск, а ресницы подкрашены. При этом выглядит Эмили несколько загадочной.

Ранее мы рассказывали, что у эффектной молодой супермодели есть свои секреты красоты. Девушка старается как можно чаще гулять на свежем воздухе, занятия спортом, которые она считает скучными и надоедливыми, Эмили заменяет пешими прогулками с подругами, а вредную пищу компенсирует сбалансированной диетой в остальное время после отдыха.

Чтобы выглядеть свежей и сияющей на глянцевых снимках, Ратаковски за несколько дней до съемки не ест ничего вредного – она питается исключительно овощными и фруктовыми соками. Также девушка посещает женскую сауну и ходит на массаж.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе.

Также Politeka писала, что Ратаковски разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа.