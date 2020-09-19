Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала, в чем встречает каждое утро

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm пестрит снимками модели в пикантных нарядах.

Выдающиеся внешние данные горячей брюнетки, с помощью которых она успешно продвигает свои вещи в сети, помогают ее марке Inamorata оставаться на плаву даже в условиях всеобщего кризиса. Недавно на одной из фанатских страниц девушка предстала в откровенном наряде собственной марки.

В частности, красотка показала, что большую часть своих повседневных дел она делает дома, а завтракать предпочитает на веранде. Что красотка поспешила наглядно проиллюстрировать на фото. Не обошлась Эмили и без своей узнаваемой "фишки" - максимум соблазна с пышной зоной декольте. Топик едва удерживает ее грудь.

На фотографии снятой максимально близко, можно рассмотреть, как изящно одета звезда: пышная грудь обрамлена в черный топ с глубоким, соблазнительным вырезом на завязках. При этом не ней нет белья. А массивные серьги и кулон подчеркивают красоту выразительного лица Эмили.

Топ смотрится на стройной фигуре Ратаковски просто отлично. Ее пышная грудь и точеные руки свели с ума поклонников. Они принялись писать, как отлично выглядит девушка, а также хвалить сам топик, спрашивая, где такой можна приобрести.

"Слишком красивая, королева Эмили", "Безумно красивая", "Великолепно красиво 💋", "Люблю горячий кофе с красоткой!", "Особенно мне нравится твое лицо, место твоего сердца после 🌹", "Шикарна в любой позе".

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе.