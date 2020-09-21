Відома телеведуча Анфіса Чехова показала себе і розповіла про відпочинок
На фото Анфіса здалася в сукні з невеликим декольте і великим розрізом. Волосся у красуні були розпущені. Зірка крокувала в кросівках, а образ доповнила стильними окулярами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторіночку знаменитості.
"Знаєте, яке найпоширеніше питання ви мені написали вчора в директ, коли я сказала, що прилетіла в Каппадокію?
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"А там не небезпечно?»
З яких це пір цивільна Туреччина викликає такі питання? А особливо Каппадокія, куди, на відміну від Анталії, прилітають в основному не тільки росіяни, але іноземці з усього світу.
І відомі світові зірки, тут явище звичайне", - написала Чехова.
Фанати поставили понад шість тисяч лайків і написали коментарі:
"Анфіса, ви вперше в Каппадокії?", "Вогонь", "Моя красуня", "як чудово", "в" цивільній " Туреччині завжди не безпечно!".
Повідомлялося, що 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова похвалилася пишними формами в спокусливій сукні.
На одному з ефірів вона постала в неймовірно розкішній сукні червоного кольору. Анфіса стояла біля стінки, показуючи свій образ в повний зріст. Щільна тканина, схожа на латекс або шкіру, обтягнула видатні форми зірки, зробивши акцент на округлих стегнах.
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