42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова заинтриговала публику соблазнительным образом и неожиданной дилеммой

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в поле возле стога сена.

Анфиса была в светло-голубом платье с пышной юбкой до икры и бежевом жакете. Горячая Чехова подняла ножку, задрав легкую ткань и блеснув упругим бедром.

Звезда дотронулась рукой к шее и задумчиво посмотрела куда-то вдаль.

В подписи Анфиса поделилась своими философскими мыслями о влиянии соцсетей на человека:

"Зашла сегодня в Фейсбук. Давно там не была. И на меня обрушилась волна новостей. Умирают пожилые любимые всеми актеры, вместе с эпохой☹️... Даже те, кто раньше осыпАл пространство фейсбука забавными остротами, теперь приуныли. Затем я снова открыла Инстаграм, а там Шуфутинский, красивые картинки, позитивные мысли, все учат всех жить, демонстрируют отфотошопленную действительность... Те ли это миры, которые стоят нашего внимания? Те ли это окна, которые стоит открывать?🙄"

Озадаченные пользователи кинулись комментировать:

"Инста разная и фейсбук тоже. Каждый сам выбирает своё окружение, так же, как и формирует свою ленту новостей. А открытые окна кому-то несут сквозняк, а кому-то - свежий воздух"

"Ах хороша🔥💣💯"

"Окна лучше открывать внутрь ... себя🤗 а соцсети использовать для информации и поиска единомышленников"

"Открывайте Тик-Ток и танцуйте от Фейсбуковых проблем 💃🏼"

"Селяночка😋"

"Есть женщины в русских селеньях🔥"

Напомним, томная Чехова обтянула бюст золотом и прижалась к известному красавчику: "Наличие мужчины увеличивает...".

Как сообщала Politeka, игривая Чехова задрала юбку и устроила шалости в стоге сена: "Шикарная женщина".

Также Politeka писала, что фигуристую Чехову во время массажа перепутали с Дженнифер Лопес: "Одно удовольствие...".