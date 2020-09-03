42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова заинтриговала публику соблазнительным образом и неожиданной дилеммой
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в поле возле стога сена.
Анфиса была в светло-голубом платье с пышной юбкой до икры и бежевом жакете. Горячая Чехова подняла ножку, задрав легкую ткань и блеснув упругим бедром.
Звезда дотронулась рукой к шее и задумчиво посмотрела куда-то вдаль.
В подписи Анфиса поделилась своими философскими мыслями о влиянии соцсетей на человека:
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"Зашла сегодня в Фейсбук. Давно там не была. И на меня обрушилась волна новостей. Умирают пожилые любимые всеми актеры, вместе с эпохой☹️... Даже те, кто раньше осыпАл пространство фейсбука забавными остротами, теперь приуныли. Затем я снова открыла Инстаграм, а там Шуфутинский, красивые картинки, позитивные мысли, все учат всех жить, демонстрируют отфотошопленную действительность... Те ли это миры, которые стоят нашего внимания? Те ли это окна, которые стоит открывать?🙄"
Озадаченные пользователи кинулись комментировать:
"Инста разная и фейсбук тоже. Каждый сам выбирает своё окружение, так же, как и формирует свою ленту новостей. А открытые окна кому-то несут сквозняк, а кому-то - свежий воздух"
"Ах хороша🔥💣💯"
"Окна лучше открывать внутрь ... себя🤗 а соцсети использовать для информации и поиска единомышленников"
"Открывайте Тик-Ток и танцуйте от Фейсбуковых проблем 💃🏼"
"Селяночка😋"
"Есть женщины в русских селеньях🔥"
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