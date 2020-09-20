40-річна російська співачка Анна Семенович заінтригувала публіку своїми перевтіленнями
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому показала, як би виглядала, будь іншої національності.
За допомогою спеціальної програми Анна опрацювала своє фото і з легкістю поміняла європейську зовнішність на африканську чи азіатську.
"Дивіться який цікавий додаток 🔥 Красива жінка, красива завжди 😉 а вам я яка більше подобаюся?", - підписала фото зірка.
Судячи з численних коментарів, чорношкіра Семенович - поза всяких похвал.
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"Африка😍"
"Анна, в будь-якому образі ви прекрасні❤️❤️❤️"
"В оригіналі найкрасивіша"
"Індіанка бомба 🔥 😂 "
"Анюта! Тобі все одно в якій національності)))) завжди 🔥"
"Справжня зовнішність - блискуча без всяких "але"! Однак "Африка" - сексапільна неймовірно🤣 🔥❤️‼️"
"Asia-прикольно, незвичайно 👍 😁 "
"Аня! Як тобі йде Африка 🔥"
"Абсолютно різні жінки вийшли"
"Наомі Семенович )"
Раніше ми повідомляли, Семенович презентувала новий кліп на пісню "Мані бой". До речі, в зйомках взяв участь зірка серіалів "Універ" і "СашаТаня" Андрій Гайдулян.
На кадрах співачка постала в рожевій обтягуючій сукні з глибоким декольте. З великого вирізу ледь не вистрибували груди. На очах у артистки була пов'язка, і коли почулося: "Почали!", Андрій підбіг до неї, і та з посмішкою стала його трогати руками.
У пості Семенович заявила, що її нова робота всього за добу зібрала 1,2 мільйона переглядів і подякувала команді та глядачам.
Нагадавши, Семенович блиснула апетитним бюстом на яхті перед молодим красенем.
Також Politeka писала, що погладшала Семенович зухвало схилилася над більярдним столом, "викотивши" свої кулі.