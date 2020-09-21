Німецько-турецька актриса Нур Феттахоглу, яка прославилася після виходу на екрани серіалу "Величне століття" , не перестає дивувати

39-річна знаменитість демонструє в соціальних мережах прекрасний настрій і вміння радіти життю, передає Politeka.net.

Так, на сторінці в Instagram актриса поділилася знімком, на якому позує в короткій сукні на тлі приголомшливо красивих пейзажів за вікном.

Схоже, кадр зроблений в той момент, коли зірка танцювала, тому що її волосся гойдає вітер, прикривши обличчя, а фігура застигла, ніби в стрибку.

"Звільнися!",- коротко підписала знімок зірка. Відзначимо, що на фото Нур дійсно виглядає, як дівчинка, вільна від проблем і турбот.

Всього за пару годин знімок зібрав майже 21 тисячу лайків, і ця цифра продовжує стрімко зростати.

Раніше ми писали про те, що зовсім недавно знаменитість виклала пікантне фото. Красуня постала на розкішному ліжку з балдахіном. Нур була одягнена в тонкий сірий халатик, який розхристала і недбало скинула на плечі. Можна також помітити купальник з принтом у вигляді зеленого листя.

Заради сміливого знімка актриса сіла на ліжко, звісивши ноги. У такій позі халат злегка задрався й оголив стегна зірки. Феттахоглу відвернулася трохи вбік, тримаючи в руках букет польових квітів.

Користувачі соціальної мережі позитивно відреагували на новий образ Нур і засипали її компліментами в коментарях.

Нагадавємо, як виглядають зірки "Величного століття" після завершення серіалу: схуднення, зморшки, діти і розлучення.

Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу здивувала особистим фото в ліжку, засвітивши найдорожче: "Це щастя".

Також Politeka писала, що зірка "Величногостоліття" в бікіні показала реальне щастя.