39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, которая сыграла жену султана в сериале «Великолепный век», поделилась кадрами семейной идиллии

Звезда не только успевает сниматься в многочисленных проектах, но также старается максимально времени посвятить семье, и особое внимание она уделяет своей дочери Элисе Гюзин, которой сейчас четыре годика, передает Politeka.net.

Карантин из-за пандемии китайского вируса дал Нур возможность проводить с малышкой все свое время, поскольку сейчас съемки приостановлены, и звезда активно пользуется этим.

Так, в разделе сториз на странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала снимок, на котором позирует вместе с дочкой в саду. Нур лежит в купальнике на огромном садовом диване в тени дерева, а девочка в белом платье, скрестив ноги, сидит, прижавшись к маме, и что-то пьет.

Актриса с нежностью смотрит на ребенка, обнимая дочь и улыбаясь. При этом Феттахоглу выглядит счастливой и умиротворенной.

Поскольку в сториз нет функции комментирования, поклонники не смогли оставить под кадром свои впечатления. Хотя, как правило, любое фото актрисы с дочерью пользуется огромной популярностью, и фанаты всегда опишут сотни и тысячи теплых слов под снимками.

Недавно Нур поделилась с фанатами интересным подводным снимком. Актриса надела миниатюрный купальник, в котором прекрасно просматривалась ее стройная фигура, и нырнула под воду, где ее уже ждала камера.

Стоит отметить, что на фото трудно рассмотреть лицо знаменитости из-за пузырьков воды, но зато отлично видно ее фигурку.

«Я слушаю сердце часов… Это единственное, что может умереть. Время», - подписала фото звезда.

Напомним, что Нур Феттахоглу показала всю свою нежность на постельном фото: "Лучше Роксоланы".

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу показала себя без одежды: фото крупным планом.

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