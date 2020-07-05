Шесть лет назад завершился один из самых роскошных и много бюджетных сериалов – турецкий исторический сериал "Великолепный век"

Так, знаменитый сериал был посвящен периоду правления султана Сулеймана. Снявшись в новой киноленте, многие актеры проекта стали звездами далеко за пределами Турции. В частности, наибольшую популярность получили красавица Хюррем Султан в исполнении актрисы Мерьем Узерли И Нур Феттахоглу в роли первой наложницы султана.

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Халит Эргенч – мужчина сыграл султана, хоть в реальной жизни был лишь дважды женат. Темпераментный мужчина в жизни весьма спокоен, воспитывает сына со второй женой Бергюзар Корель, с которой он вместе играл и в «Великолепном веке».

Мерьем Узерли – эксцентричная девушка Роксолана, получившая главную роль. В сериале звезда стала первой женой султана Сулеймана. Девушка отличилась игрой «опасной» женщины, ведь она творила много плохого, согласно ее роли, но оставалась при этом безнаказанной.

В жизни спокойная актриса воспитывает дочь, с отцом ребенка она рассталась еще до ее рождения. Бизнесмен Джан Атеш оказался аферистом: он взял в долг у своей невесты около $215 тысяч, а когда Мерьем разорвала помолвку, мужчина сбежал из страны.

Пелин Карахан получила луч славы во время исполнения роли Михримах Султан, дочери Сулеймана Великолепного. Вместе со своим вторым мужем, турецким бизнесменом Бедри Гюнтаем, актриса воспитывает двоих сыновей, активно занимается собой и рассказывает об успехах в сети.

Нур Феттахоглу родилась в Германии в семье турецких мигрантов, но после школы уехала в Стамбул на обучение. Славу актрисе принесла роль наложницы Сулеймана. Четыре года назад звезда впервые стала мамой, причем дочку Нур родила от бывшего мужа, с которым успела развестись пять лет назад. Сейчас пара восстановила отношения, хотя официально они также разведены.

Небахат Чехре стала участовать в мире шоу-бизнеса еще в 14 лет. Решив сняться в кино, она прославилась, сыграв мать Сулеймана Великолепного в историческом сериале. Актриса дважды была замужем, но детей у женщины нет.

Селим Байрактар прославился как актер во время исполнения роли евнуха Самбюля Ага, которая, кстати, была написана специально под актера. Великолепно исполнив свою роль, мужчина стал всемирно популярным.

Вахиде Перчин досталась роль взрослой Хюррем Султа. Семль лет назад женщина развелась с актером Алтаном Гердюмом после 22 лет брака. У пары есть уже взрослая дочь Ализе, которая также стала актрисой. Отметим, женщина преодолела рак груди девять лет назад.

Гюрбей Илери в роли шехзаде Мехмеда актер начал усиленно тренироваться и набрал 8 килограммов мышечной массы. У Илери был роман с актрисой Эзги Эйюбоглу, которая также играла в "Великолепном веке", но после завершения съемок пара рассталась.

Арас Булут Ийнемли не собирался быть актером, даже закончил факультет авиационной техники Стамбульского технического университета. Но еще в 16 лет молодой человек получил роль в сериале «Аллея Возвращения» и после успешного дебюта приглашения для будущих ролей стали сыпаться к нему в руки сами.

Напомним, что Нур Феттахоглу восхитила семейным фото с красавицей дочкой: глаз не оторвать.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу расстегнула плащ и показала, что под ним прячет.

Также Politeka писала, что Нур Феттахоглу в белом купальнике покорила подтянутыми формами: "Затмила бы даже Хюррем".