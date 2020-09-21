Немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, которая прославилась после выхода на экраны сериала «Великолепный век», не перестает удивлять

39-летняя знаменитость демонстрирует в социальных сетях прекрасное расположение духа и умение радоваться жизни, передает Politeka.net.

Так, на странице в Инстаграм актриса поделилась снимком, на котором позирует в коротком платье на фоне потрясающе красивых пейзажей за окном.

Похоже, кадр сделан в тот момент, когда звезда танцевала, потому что ее волосы развеваются, прикрыв лицо, а фигура застыла, будто в прыжке.

«Освободись!», – коротко подписала снимок звезда. Отметим, что на фото Нур действительно выглядит, как девочка, свободная от проблем и забот.

Всего за пару часов снимок собрал почти 21 тысячу лайков, и эта цифра продолжает стремительно расти.

Ранее мы писали о том, что совсем недавно знаменитость выложила пикантное фото. Красотка предстала на роскошной кровати с балдахином. Нур была одета в тонкий серый халатик, который распахнула и небрежно сбросила на плечи. Можно также заметить купальник с принтом в виде зеленых листьев.

Ради смелого снимка актриса села на кровать, свесив ноги. В такой позе халат слегка задрался и обнажил бедра звезды. Феттахоглу отвернулась чуть в сторону, держа в руках букет полевых цветов.

Пользователи социальной сети положительно отреагировали на новый образ Нур и засыпали ее комплиментами в комментариях.

Напомним, как выглядят звезды "Великолепного века" после завершения сериала: похудение, морщины, дети и разводы.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу удивила личным фото в кровати, засветив самое дорогое: «Это счастье».

Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" в бикини показала реальное счастье.