Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала тіло в "хижому" купальнику

Вже не перший рік Гюль є рекламним представником для онлайн-магазинів одягу. Дівчина приміряє модні наряди, які після демонструє на публіці, в яких знімається для тематичних фотосесій і якими дивує на відпочинку.

Бахарі при цьому не переходить межу - її вбрання підкреслюють груди ефектними декольте, але ніколи повністю не оголюють її, також, як і пишні стегна.

На одному зі своїх кадрів модель з'явилася в купальнику з леопардовим принтом і стильним вирізом на засмаглому животику. Оскільки даний принт є одним з найбільш хітових за останні роки, зірка вже не раз блищала в сукнях з таким забарвленням.

Гюль позувала у вельми скромній позі, проте завдяки ракурсу зверху, шанувальники змогли оцінити її гідності:

"Це дуже красиво, спасибі😍 😳», «хороший👌«," така солодка дівчинка😻», " дихай красою😍 😍♥️♥️", " ура така красива», «чорт візьми, це просто чудово», «приголомшливо😍 😍 😍», «Мій солодкий малюк!",» Шалено красива«, " симпатична, красива, шикарна красуня ...", "Мрійливий образ 💕», «ти така красива», "Сестра Кайлі і Кім, як ви ще не зустрічалися".

Ми також писали, що дівчина постійно рекламує модний одяг і навіть коли відвідує ресторани, кафетерії або просто прогулюється на вулиці, вона займається роботою. У соціальній мережі Instagram Гюль можна знайти найрізноманітніші приклади образів, які вважає за краще модель.

При цьому головною її родзинкою залишається те, що Бахарі воліє підкреслювати дуже пишні груди сміливими декольте, а стегна розрізами на спідницях і сукнях. І хоча межі дозволеного Бахарі не переходить, фанатам достатньо і таких пікантних образів для обговорень.

На новому фото модель позувала лише в укороченому топіку і неймовірною спідниці з розрізами вище стегон, чим здивувала мережу.

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