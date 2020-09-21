Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе і розповіла про вбрання

На цей раз Кассандра була в смугастому бікіні на мотузочках. Модель вибрала купальник дуже маленький, тому фото вийшло дуже спокусливим. Зірка позувала на тлі екзотичних рослин, а волосся залишила розпущеним. На одному з кадрів дівчина потягнула за мотузочки купальника, викликавши захват у фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сподобався цей набір. Яке фото тобі найбільше подобається?",- підписала фотографії красуня.

Фанати поставили майже 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Уххх", " Брооо !! Ти так добре виглядаєш", " хто робив макіяж? мені це подобається", " відмінний набір! ", "Така красива і чудова", "Красиво ти провокуєш мою ерекцію", "вони всі фантастичні, спасибі", " не можу насититися тобою!".

Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) пограла принадами в білизні.

Так, Кассандра з'явилася в білизні ніжно-блакитного кольору, бретельки якого спустила для додачі знімку пікантності.

Модель ледь втримала свої великі достоїнства у відвертій білизні, грудей явно було тісно, а спущені бретельки дали трохи свободи.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" ледь приховала "безсоромність" в маленькому бікіні

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