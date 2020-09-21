Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя и рассказала о наряде

На этот раз Кассандра была в полосатом бикини на веревочках. Модель выбрала купальник очень маленький, поэтому фото вышло очень соблазнительным. Звезда позировала на фоне экзотических растений, а волосы оставила распущенными. На одном из кадров девушка потянула за веревочки купальника, вызвав восторг у фанатов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Понравился этот набор. Какое фото тебе больше всего нравится?", - подписала фотографии красотка.

Фанаты поставили почти 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Уххх", "Брооо !! Ты так хорошо выглядишь", "Кто делал макияж? мне это нравится", "Отличный набор! ", "Такая красивая и великолепная", "Красиво ты провоцируешь мою эрекцию", "Они все фантастические, спасибо", "Не могу насытиться тобой!".

Сообщалось, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) поиграла прелестями в белье.

Так, Кассандра появилась в белье нежно-голубого цвета, бретельки которого спустила для придачи снимку пикантности.

Модель едва удержала свои большие достоинства в откровенном белье, груди явно было тесно, а спущенные бретельки дали немного свободы.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" едва скрыла "бесстыдство" в малюсеньком бикини

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" в алых кружевах свела с ума позами

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" в бесстыжем бикини пошалила у бассейна



