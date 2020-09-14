Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя и рассказала о своих желаниях

На фото красотка позировала в ванной совсем без одежды и белья. В воде можно увидеть множество лепестков цветов, в которых нежилась Кассандра. Волосы модель заправила повязкой, а сама смотрела в объектив камеры. Грудь девушка закрыла лепестками, чтобы не показать лишнее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В такие дни я просто хочу искупаться в ванной, полной цветов, и позволить своему телу пропитаться восхитительным ароматом", - написала девушка.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже, люблю это", "Я никогда не думал, что хочу быть пирожком до сих пор", "О, ты знаешь, что меня заводит", "Прекрасная женщина", "Это прекрасно", "Восхитительная", "Нереальная красота", "Как всегда, потрясающе".

Сообщалось, что известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя в необычном образе.

На фото красотка позировала в прозрачном черном белье, которое практически не прикрывало пышную грудь Кассандры. Звезда сидела вполоборота к камере и смотрела в объектив, делая фото максимально жарким.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини устроила бесстыжее шоу на роликах

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