Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя и рассказала о своих желаниях

На фото красотка позировала в ванной совсем без одежды и белья. В воде можно увидеть множество лепестков цветов, в которых нежилась Кассандра. Волосы модель заправила повязкой, а сама смотрела в объектив камеры. Грудь девушка закрыла лепестками, чтобы не показать лишнее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Days like this i just want to bathe in a bath full of flowers and let my body soak in the delicious aroma. 🌸This set dropping in 8hrs at the link in my bio 🌼 join now.

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"В такие дни я просто хочу искупаться в ванной, полной цветов, и позволить своему телу пропитаться восхитительным ароматом", - написала девушка.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже, люблю это", "Я никогда не думал, что хочу быть пирожком до сих пор", "О, ты знаешь, что меня заводит", "Прекрасная женщина", "Это прекрасно", "Восхитительная", "Нереальная красота", "Как всегда, потрясающе".

Сообщалось, что известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя в необычном образе.

На фото красотка позировала в прозрачном черном белье, которое практически не прикрывало пышную грудь Кассандры. Звезда сидела вполоборота к камере и смотрела в объектив, делая фото максимально жарким.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини устроила бесстыжее шоу на роликах

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини смело раздвинула ножки у бассейна 

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" едва удержала сияющий бюст в микро-бикини