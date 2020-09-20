Семирічні двійнята співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна, Ліза та Гаррі, стали вже зірками соцмережі, незважаючи на вік
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Лізи Галкіної в Instagram опублікували нове фото дівчинки.
Малятко зняли крупним планом: Ліза з розпущеним волоссям позувала в білій футболці з нашивками у вигляді диких кішок. Білява дочка артистів лагідно посміхнулася в камеру. Для тих, хто стежить за життям зоряної сімейки помітно, як змінюється обличчя дівчинки: дитячі риси змінюються на більш дорослі.
"Ангельські очі у Лізи 😍", - підписано фото.
Користувачі кинулися обговорювати побачене, захоплюючись зовнішністю Лізи. Примітно, що один з коментуючих передрік нещастя, яке скоро може обрушитися на дитину.
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"Копія татко"
"Королівські діти. Еліта. Виховані і дуже тямущі дітки, Ліза особливо. Виховання на вищому рівні"
"Хитренькі і пустотливі! 😂"
"Чому це я не бачу...бачу не дуже сприятливий гороскоп - небезпека від повітряних польотів....від блискавок...циклонів"
"Ліза взагалі богиня😍"
"❤️......і щічки і губки і носик і в цілому янголятко!!!!"
"На матусю ?, немає ніякої схожості"
"Пустотливий вигляд, що ж було за секунди до спалаху?"
"Дитина як дитина. Зробили з малятка ікону стилю. Смішно🤗"
Раніше ми повідомляли, цього року Ліза і Гаррі пішли в перший клас. Фото, на якому вони постали в шкільній формі, викликало фурор. Сестричка ніжно обійняла братика за талію, поклавши голову йому на плече.
"Які ж красиві дітки!!😘 🤗 🤗 ", "Розумниці і красені!!! Побільше п'ятірок!!!", "Такі милі", "які вони дружні таке добро від них. Подорослішали і такі серйозні", - зворушилися в мережі.
Нагадавши, таємниця близнюків Пугачової і Галкіна: "Ліза схожа на свою маму, яку...".
Як повідомляла Politeka, діти Пугачової і Галкіна щасливо притиснулися до дочки Орбакайте.