Семирічні двійнята співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна, Ліза та Гаррі, стали вже зірками соцмережі, незважаючи на вік

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок Лізи Галкіної в Instagram опублікували нове фото дівчинки.

Малятко зняли крупним планом: Ліза з розпущеним волоссям позувала в білій футболці з нашивками у вигляді диких кішок. Білява дочка артистів лагідно посміхнулася в камеру. Для тих, хто стежить за життям зоряної сімейки помітно, як змінюється обличчя дівчинки: дитячі риси змінюються на більш дорослі.

"Ангельські очі у Лізи 😍", - підписано фото.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, захоплюючись зовнішністю Лізи. Примітно, що один з коментуючих передрік нещастя, яке скоро може обрушитися на дитину.

"Копія татко"

"Королівські діти. Еліта. Виховані і дуже тямущі дітки, Ліза особливо. Виховання на вищому рівні"

"Хитренькі і пустотливі! 😂"

"Чому це я не бачу...бачу не дуже сприятливий гороскоп - небезпека від повітряних польотів....від блискавок...циклонів"

"Ліза взагалі богиня😍"

"❤️......і щічки і губки і носик і в цілому янголятко!!!!"

"На матусю ?, немає ніякої схожості"

"Пустотливий вигляд, що ж було за секунди до спалаху?"

"Дитина як дитина. Зробили з малятка ікону стилю. Смішно🤗"

Раніше ми повідомляли, цього року Ліза і Гаррі пішли в перший клас. Фото, на якому вони постали в шкільній формі, викликало фурор. Сестричка ніжно обійняла братика за талію, поклавши голову йому на плече.

"Які ж красиві дітки!!😘 🤗 🤗 ", "Розумниці і красені!!! Побільше п'ятірок!!!", "Такі милі", "які вони дружні таке добро від них. Подорослішали і такі серйозні", - зворушилися в мережі.

Нагадавши, таємниця близнюків Пугачової і Галкіна: "Ліза схожа на свою маму, яку...".

Як повідомляла Politeka, діти Пугачової і Галкіна щасливо притиснулися до дочки Орбакайте.